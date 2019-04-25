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Yemeğin vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı

Yemeğin vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı

Ankara Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 1 TL'ye satılan ekmek artık 1,25 TL'ye satılacak.

Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğe zam yapılması kararı aldı.

Yeni fiyat listesi şöyle:

22 Nisan Pazartesi gününden itibaren 200 gramlık ekmeğin fiyatı 1 lira'dan 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı. 400 gramlık ata ekmeği 2 lira 50 kuruş, 200 gramlık kepek ekmeğinin fiyatı ise1 lira 75 kuruş oldu.

Yüzde 25 zam geleceğini açıklamıştı

Geçen yıl Ankara'da Fırıncılar odası ekmeğe yüzde 25 zam geleceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından bakanlık devreye girmiş ve zammı durdurmuştu.

Güncel fiyat listesi şöyle:

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