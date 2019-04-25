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Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde

Demirören Haber Ajansı
Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, kırsalda bir grup terörist ile temas sağladı.

3 terörist etkisiz hale getirildi
Teröristler, jandarmaların 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak, karşılık verdi. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Bakanlık açıklama yaptı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Ayrıca, açıklamada operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un, geçen yıl aynı bölgede ve aynı tarihte şehit olduğu bildirilirken, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.

 

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