Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, haberi sunarken büyük tepki gösterdi.

Star kanalının haber sunucusu Çelik, toplumda büyük tepkilere yol açan olayla ilgili, "En kısa zamanda yakalanacaktır bu şerefsiz." dedi.

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı.

Allah belanı versin demek yetmiyor

Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor. Emnim emniyet teşkilatının değerli mensupları en kısa zamanda yakalayacaktır bu şerefsizi" ifadelerini kullandı.