Galatasaray Ryan Babel için gaza bastı

Fulham’ın yeni sözleşme teklif ettiği Hollandalı yıldız Ryan Babel, Norwich City ve Newcastle United’ın da gündemine girince, Galatasaraylı yetkililer transferde gaza bastı.

Yeni sezon öncesi transferde kapsamlı bir operasyona gidecek olan ve listeye aldığı isimler arasına Ryan Babel'i de yazan Galatasaray'a Ada'dan 3 rakip çıktı… Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden Hollandalı oyuncu, 6 aylık sözleşme imzalamıştı.

Haziran ayında boşa çıkacak olan futbolcu ile menajerler aracılığıyla görüşen Galatasaray yönetimi, Babel'in olumlu tavrı sonrası transfere kesin gözüyle bakıyordu. Ancak yeni gelişmeler, sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu. İngiliz basını, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın, yıldız futbolcuya 2 yıllık yeni bir teklif sunduğunu yazdı. Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Babel'i kadrosuna katmak için çalışma içinde olduğu belirtildi.

Galatasaray 2.5 milyon euro önerdi

Newcastle United'ın da gündeminde olan Ryan Babel'in İngiltere'de kalmak istediği yönündeki açıklamaları, Galatasaray'da endişe yarattı. 32 yaşındaki kanat oyuncusuna daha önce yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza parası teklif eden sarı-kırmızılıların, temaslarını hızlandırarak oyuncu ile bir an önce anlaşmaya varmayı hedeflediği öğrenildi.

Donk geri çağırdı

Galatasaraylı Donk, önceki gün sosyal medyada Babel'in fotoğrafının altına, "Haydi gel kırmızı kafa" diye yazdı. Bu mesaj, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. İki oyuncu son olarak birlikte Kasımpaşa forması giymişlerdi.