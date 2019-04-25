HABER /  SAĞLIK
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Uzmanlar "obezite kanser yapıyor" diyerek uyarılarda bulundu

Uzmanlar "obezite kanser yapıyor" diyerek uyarılarda bulundu

Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin kanser, kalp ve şeker hastalıklarına davetiye çıkardığını belirterek obezite için ne yapılması gerektiğini anlattı.

Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alan obezitenin yapılan araştırmalara göre diğer hastalıkları da tetiklediği biliniyor. Bu hastalıklar arasında diyabet ve kalp hastalıkları ilk sıralarda gelirken, kanser de obezite ile ilişkili hastalıklar arasında gösteriliyor.

Obezite hastası kişilerde yağ dokularının ideal kilodaki kişilerden daha fazla hormon ve büyüme faktörü ürettiğini söyleyen Op. Dr. Tufan Ergenç, obezite önlenirse kişinin diğer hastalıklardan da korunabileceğini söyledi. 

Obezite hastası kişilerde yağ dokularının ideal kilodaki kişilerden daha fazla hormon ve büyüme faktörü ürettiğini söyleyen Op. Dr. Ergenç, "Östrojen ve insülin de dahil olmak üzere bu hormonların bazılarının yüksek düzeyde olması belirli kanserlere yakalanma riskini arttırabilir" dedi.



Konu ile ilgili bilgi veren Ergenç, "Obezitenin birçok kanser çeşidine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Obezitenin tedavi edilmesiyle kanser riski de azaltılabilir. Obezitenin erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri riskini artırdığı bilinmektedir" diye konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
Dünya gıda devlerine inanılmaz tehdit: Ürünlerinizi zehirleriz
Dünya gıda devlerine inanılmaz tehdit: Ürünlerinizi zehirleriz
Küle dönen evde anne ve oğlunun izi bulunamadı! Sırrı DNA testi çözecek
Küle dönen evde anne ve oğlunun izi bulunamadı! Sırrı DNA testi çözecek
YSK'nın İstanbul kararı! İtirazların 8'i kabul edildi seçim yenilenecek mi?
YSK'nın İstanbul kararı! İtirazların 8'i kabul edildi seçim yenilenecek mi?
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz! O ilçede bakın ne yaptılar!
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz! O ilçede bakın ne yaptılar!
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
ÖNCEKİ HABERLER
İspanyolların elinde patladı Fenerbahçe'ye geri dönüyor
İspanyolların elinde patladı Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü’ne Ayhan Karaca getirildi
Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü’ne Ayhan Karaca getirildi
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Güngören'de okulda deney sırasında patlama
Güngören'de okulda deney sırasında patlama
Beşiktaşlı futbolcu Isimat-Mirin'in babalık sevinci
Beşiktaşlı futbolcu Isimat-Mirin'in babalık sevinci
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir suçu 21 yıl sonra idam edildi
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir suçu 21 yıl sonra idam edildi
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Yorumlar