Uzmanlar "obezite kanser yapıyor" diyerek uyarılarda bulundu

Op. Dr. Tufan Ergenç, obezitenin kanser, kalp ve şeker hastalıklarına davetiye çıkardığını belirterek obezite için ne yapılması gerektiğini anlattı.

Dünyada ve ülkemizde önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alan obezitenin yapılan araştırmalara göre diğer hastalıkları da tetiklediği biliniyor. Bu hastalıklar arasında diyabet ve kalp hastalıkları ilk sıralarda gelirken, kanser de obezite ile ilişkili hastalıklar arasında gösteriliyor.

Obezite hastası kişilerde yağ dokularının ideal kilodaki kişilerden daha fazla hormon ve büyüme faktörü ürettiğini söyleyen Op. Dr. Tufan Ergenç, obezite önlenirse kişinin diğer hastalıklardan da korunabileceğini söyledi.



Obezite hastası kişilerde yağ dokularının ideal kilodaki kişilerden daha fazla hormon ve büyüme faktörü ürettiğini söyleyen Op. Dr. Ergenç, "Östrojen ve insülin de dahil olmak üzere bu hormonların bazılarının yüksek düzeyde olması belirli kanserlere yakalanma riskini arttırabilir" dedi.





Konu ile ilgili bilgi veren Ergenç, "Obezitenin birçok kanser çeşidine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Obezitenin tedavi edilmesiyle kanser riski de azaltılabilir. Obezitenin erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri riskini artırdığı bilinmektedir" diye konuştu.