Beşiktaşlı futbolcu Isimat-Mirin'in babalık sevinci

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, baba oldu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde PSV'den kadrosuna kattığı Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, babalık sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Isimat-Mirin'in eşi Kimberly Mirin'in Acıbadem Maslak Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtilerek, "Yeni doğan bebeklerine Azaya adını veren Isimat-Kimberly çiftini tebrik eder, Beşiktaş ailesine yeni katılan Azaya bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.