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Dünya gıda devlerine inanılmaz tehdit: Ürünlerinizi zehirleriz

Dünya gıda devlerine inanılmaz tehdit: Ürünlerinizi zehirleriz

Ferrero, Lavazza gibi devlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupalı gıda şirketine toz madde içeren tehdit mektupları gönderildi. Şirketler para ödememeleri halinde ürünlerine zehir bulaştırmakla tehdit ediliyor.

Aralarında dünyaca ünlü Nutella’nın üreticisi Ferrero’nun da bulunduğu çok sayıda Avrupalı gıda şirketi, henüz tanımlanamayan bir toz madde içeren mektuplarla tehdit edildi. Danimarka basını, bu ülkedeki şirketlere gönderilen mektuplarda 30 bin euro talep edildiğini, aksi takdirde ürünlere zehir bulaştırılacağı tehdidinde bulunulduğunu yazdı.

“Tehlikeli bir madde içeren” mektup

Danimarka polisi, “tehlikeli bir madde içeren” mektupların Belçika’dan gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Kendisini Avrupa’nın en büyük işlenmiş et firması olarak tanımlayan Danish Crown, söz konusu mektupları aldıklarını teyit etti ancak çalışanlarının ya da tüketicilerin sağlıklarını tehdit eden bir durum olmadığını savundu.

Benzer mektuplar İtalyan kahve devi Lavazza ve Caffè Vergnano’nun yanı sıra Nutella’nın üreticisi Ferrero’ya da gönderildi. İtalyan medyası talep edilen meblağın 30 bin euro olduğunu kaydetti.

Hangi şirketlere gitti*

Danimarka televizyonu DR, mektupların Belçika, Almanya, Avusturya ve İngiltere’de bulunan şirketlere de gittiğini duyurdu. İsveç’in devlet televizyonu SVT de merkezi Malmo’da bulunan donmuş gıda devi Findus’a da 7 Nisan’da beyaz toz ve tehdit içeren bir mektubun gönderildiğini bildirdi.

Farklı şirketlere gönderilen mektupların birbirleri ile bağlantılarının olup olmadığı kanıtlanabilmiş değil
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