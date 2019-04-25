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İspanyolların elinde patladı Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İspanyolların elinde patladı Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, sezon sonu sarı-lacivertlilere geri dönüyor.

Sezon başında bedelsiz gelen, ocak ayında İspanyol ekibi Leganes’e kiralanan Reyes, burada da bekleneni veremedi.
 
Meksikalı oyuncu, 5 La Liga maçında sadece 229 dakika süre alabildi.
 
İspanyol ekibinin, performansından memnun kalmadığı 26 yaşındaki savunmacıyı sezon sonunda geri göndereceği öğrenildi.
 
Reyes’in Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

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