İspanyolların elinde patladı Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, sezon sonu sarı-lacivertlilere geri dönüyor.
Sezon başında bedelsiz gelen, ocak ayında İspanyol ekibi Leganes’e kiralanan Reyes, burada da bekleneni veremedi.
Meksikalı oyuncu, 5 La Liga maçında sadece 229 dakika süre alabildi.
İspanyol ekibinin, performansından memnun kalmadığı 26 yaşındaki savunmacıyı sezon sonunda geri göndereceği öğrenildi.
Reyes’in Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.