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Ümraniye'deki cinayet yasak aşk çıktı

Ümraniye'deki cinayet yasak aşk çıktı

ÜMRANİYE'de Barış K'nin öldürülmesine ilişkin aralarında eşi ve birlikte olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Ümraniye'de Barış K'nin (37) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan aralarında eşi ve birlikte olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Ocak saat 00.40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'ndeki evine, garson olarak çalıştığı restorandan dönen Barış K, tabancayla başına ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısını, azmettiriciyi ve olaya karışan şüphelileri tespit etti.

Polis, İstanbul'da 4 ve Tokat'ta belirlenen adreslere 22 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı baskında cinayete ilişkin 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Barış K'nin eşi Şerife K. (30), cinayet zanlısının da Şerife K'nin birlikte olduğu öne sürülen Zafer Kürşat Ö. (34) olduğu bildirildi.

Kocasının dönüş saatini aşığına bildirmiş

Şerife K. ve Zafer Kürşat Ö'nün yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadıkları, Barış K'yi öldürmek için plan yaptıkları, Şerife K'nin, zanlıya kocasının işten dönüş saatini bildirdiği ve olayın gerçekleştiği iddia edildi.

Sevgilisi de başka biriyle evliymiş

Şerife K'nin 7 ve 11 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, Zafer Kürşat Ö'nün de başka biriyle evli olduğu, 2 çocuğunun olduğu belirtildi.

Cinayet günü Tokat'ta bir arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Şerife K'nin arkadaşları Elmas D, Hacer Y. ve Fatih Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler cenaze namazına da katılmış

Şüphelilerden Şerife K. ve arkadaşlarının da Barış K'nin cenaze törenine katıldıkları öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, Barış K'nin işten eve dönerken bir arkadaşıyla yürüdüğü, arkasından motosikletli bir kişinin takip ettiği görülüyor.

Emniyette suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli Zafer Kürşat Ö'nün adresinde yapılan aramada olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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