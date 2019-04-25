HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Cengiz Ünder'in yeni hocası belli oluyor

Cengiz Ünder'in yeni hocası belli oluyor

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte'yi getirmek istiyor.

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da teknik direktörlük koltuğuna İtalyan isim Antonio Conte'yi getirmenin planları yapılıyor. Sezon sonuna kadar Claudio Ranieri ile devam etmeyi düşünen Roma, sezon sonunda takımı Conte'ye emanet etme hesapları yapıyor.

9.5 milyon euro maaş
Roma'nın menajerlik görevi için Antonio Conte'ye 9.5 milyon euro maaş vermeyi planladığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Romalı yöneticiler ile Conte'nin Londra'da bir görüşme gerçekleştirdiği de öne sürüldü.

Teklife sıcak bakıyor
Conte'nin son olarak çalıştığı Chelsea'den aldığı 11 milyon euro'dan az bir rakam olmasına karşın Conte'nin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Üç isimle yollar ayrılacak
Roma'nın Antonio Conte'nin yüksek maaaşını ödeyebilmek için Edin Dzeko, Javier Pastore ve Steven N'Zonzi üçlüsünden ikisiyle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Roma'nın ayrıca Torino'nun sportif direktörü Gianluca Petrachi'yi de spotif direktörlüğe getireceği iddia edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anzak mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anzak mesajı!
İstanbul Valiliğinden Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları kararı
İstanbul Valiliğinden Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları kararı
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz! O ilçede bakın ne yaptılar!
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz! O ilçede bakın ne yaptılar!
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
Fenerbahçe'de Nana Ampomah sesleri
Fenerbahçe'de Nana Ampomah sesleri
Galatasaray Ryan Babel için gaza bastı
Galatasaray Ryan Babel için gaza bastı
ÖNCEKİ HABERLER
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Merkez Bankası "20 milyar dolarlık gizemi" aydınlatacak!
Merkez Bankası "20 milyar dolarlık gizemi" aydınlatacak!
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı saldırıdan sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı saldırıdan sonra bir ilk
Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde
Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Yemeğin vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı
Yemeğin vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı
Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar