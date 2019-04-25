İstanbul Valiliğinden Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları kararı

İstanbul Valiliği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.