HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

İstanbul Valiliğinden Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları kararı

İstanbul Valiliğinden Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları kararı

İstanbul Valiliği, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz! O ilçede bakın ne yaptılar!
5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz! O ilçede bakın ne yaptılar!
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
Fenerbahçe'de Nana Ampomah sesleri
Fenerbahçe'de Nana Ampomah sesleri
Galatasaray Ryan Babel için gaza bastı
Galatasaray Ryan Babel için gaza bastı
Merkez Bankası "20 milyar dolarlık gizemi" aydınlatacak!
Merkez Bankası "20 milyar dolarlık gizemi" aydınlatacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı saldırıdan sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı saldırıdan sonra bir ilk
ÖNCEKİ HABERLER
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin
Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde
Lice’de PKK'lı 3 terörist etkisiz halde
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Yemeğin vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı
Yemeğin vazgeçilmezi ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı
Hayrettin Karaman dindarları bombaladı! Eline para geçen dindarlar israfta dinsizleri geçti
Hayrettin Karaman dindarları bombaladı! Eline para geçen dindarlar israfta dinsizleri geçti
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Yorumlar