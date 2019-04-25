Metrobüsten sonra Sultangazi'deki cinsel sapıklık şoke etti! Penisi çıkarıp kızı...

Ben hızlandıkça arkamdan geldi. Bağıramadım. Etrafıma baktım hiçbir insan yoktu. Küçük bir çocuk vardı sadece etrafta. Bağırsam, 'ya üzerime saldırırsa, bıçağı varsa' diye düşündüm. Video çekmeye karar verdim. Sonrası yapılır diye düşündüm. Videoya çektim, fotoğraflarını çektim. Şimdi de karakola gelip şikayette bulundum. O an yaşadığım korku devam ediyor. Korkuyorum şu anda" Polis, genç kadının görüntülediği tacizciyi arıyor.