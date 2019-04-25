5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Küçükçekmece sapığı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'deki küçük çocuğa saldırı ile ilgili, "Çocuğa saldırı faili yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismarda bulunan failin yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu valiliğin bu konuda açıklama yapacağını da söyledi.

Soylu şöyle konuştu:

''İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Olay başlı başına hem medeniyetimize hem bizim toplumsal ahlakımıza bakışımıza uygun değildir. Maalesef toplumca kınadığımız nefret ettiğimiz bu tip işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız gerekli tüm takibatı yapıyorlar.''

Neler yaşanmıştı ?

Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alınmıştı. Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu, hastaneden taburcu edildi.

Yaşanan bu iğrenç hadisenin ardından Türkiye'de yer yerinden oynadı ve özellikle sosyal medyada büyük tepkiler gösterildi.