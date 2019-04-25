Mansur Yavaş'tan ilginç çıkış: Evliya olsa yolunu şaşırır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz. Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben, evliya olsa yolunu şaşırır diyorum" açıklaması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’nda olduğu için yapılan "Topal ördek" yorumlarına katılmadığını söyleyen Yavaş, Eskişehir, Manisa gibi illerde yaşandığı gibi birlikte çalışılabileceğine dikkat çekti.

Sadece 12-20 arasında işçi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarına gönderdiği "10 temel ilke" başlıklı yazıda tüm belediye çalışanlarının ücretlerinin 2 bin 200 TL olmasını istemişti.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, bu vaat üzerine inceleme yaptırdığını anlatan Yavaş, belediyede bu ücretin altında çalışan sadece 12-20 arasında işçi bulunduğunu onların da maaşının yükseltileceğini söyledi.

"Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz"

Yavaş, Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında belediye şirketlerinin tasfiyesi konusunu gündeme getirmiş ama bu konu tartışmalara yol açmıştı. Mayıs ayında şirketlerin genel kurulları olacağını belirten Yavaş, “Ondan sonra genel kanaatim belediye kendi işini kendi yapsın. Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz" dedi.

Yasayla kurulan ANFA, EGO, ASKİ dışındaki şirketlerin özel kurulan şirketler olduğunu belirten Yavaş, "Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben evliya olsa yolunu şaşırır diyorum. Hiç gerek yok. Belediye kendi ihalesini kendi yapsın" ifadesini kullandı.

"Gelen 10 mesajdan 4'ü amblemle ilgili"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim değişikliğinin ardından, tartışmalı bir şekilde kaldırılan Hitit Güneş Kursu amblemi yeniden gündeme geldi. Yavaş, "Amblem değişikliği gündeme gelir mi" sorusuna, "Gelmez. Meclis’te çoğunluğumuz yok. Meclis karar veriyor çünkü" yanıtı verdi. Ancak Yavaş, ama amblemin bazı yerlerde kullanılabileceğini söyledi.

Meclis’te çoğunluk olsa dahi 'ben yaptım oldu' yaklaşımını doğru bulmadığını anlatan Yavaş, "Ankara halkına sorarak, bir yarışma açarak yapmayı düşünmüştüm. Dijital dünyada isterseniz Ankara’da 2 milyon insanın görüşünü hızla alabilirsiniz. Değişiklik yapabilsek dahi böyle yapmayı düşünüyordum" dedi.

Amblemle ilgili çok sayıda talep geldiğini anlatan Yavaş, "Kavgalı şekilde değişti. Bana her gün 10 mesaj geliyorsa 3-4 tanesi amblemle ilgili. Tartışmalı olmasa şimdiye kadar bu konu kapanmış olurdu. Ama ben yaptım oldu ile olunca böyle oluyor" diye konuştu.

"Ancak karar yargıdan döndü"

Hitit Güneş Kursu amblemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 1995 yılında Atakule-cami minaresi ve 3 yıldız ile değiştirildi. Ancak karar yargıdan döndü. En son 2011 yılında Atakule figürlü amblem, yıldız sayısı 5’e çıkarılarak yeniden kullanılmaya başlandı. Bu arada 2011 yılında ayrıca Ankara Kedisi logo olarak kullanılmaya başlandı. Bu logo da mahkemelik oldu.

