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THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten

THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten

Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirilen Euroleague Play-Off serisi üçüncü maçların en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

THY Euroleague’de Play-Off üçüncü maçları sona ererken, en değerli oyuncusu da belli oldu. Üçüncü karşılaşmalar sonunda Türk takımları Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko rakiplerini mağlup ederek, Final-Four için avantaj sağladı.

Efes’in Barcelona’yı İspanya'da 102-68 mağlup ederek seride 2-1 öne geçtiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, üçüncü maçların MVP'si seçildi.

Müsabakada 24 dakika süre alan Larkin, 30 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. 26 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı aldı.

Play-Off ilk karşılaşmalarının MVP'si de yine Efes'den Sırp basketbolcu Vasilije Micic olmuştu. Micic 30 verimlilik puanı almıştı. 

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