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Fenerbahçe'de Nana Ampomah sesleri

Fenerbahçe'de Nana Ampomah sesleri

Belçika basınının 23 yaşındaki Nana Ampomah’ın Fernerbahçe’ye geleceğine dair söylentileri güçlendi. Ganalı forvetin, sarı-lacivertli takıma gelmek için istekli olduğu belirtildi.

Süper Lig’in en değerli ikinci takımı olan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Eljif ve Jailson dışında herkesin piyasa değeri düşmüş, takımın kadrosunda 70 milyon euroluk (460 milyon TL) değer kaybı yaşanmıştı.

Fenerbahçe yeniden canlanmanın yollarını ararken  değeri 2 milyon euro civarında olan 23’lük kanat Nana Ampomah’ın takıma geleceği iddiası güçlendi. Geçtiğimiz haftalarda Belçika basınının Fenerbahçe için yazdığı Nana Ampomah için şimdi de resmi adımların atılacağı yazıldı. Ganalı futbolcunun, Waasland-Beveren’de kariyerini büyütebileceğine inanmadığı, Waasland-Beveren kulübünün de oyuncusunun ayrılığında sorun çıkarmayacağı aktarıldı. Fenerbahçe’nin Ampomah transferinde gözden çıkarması gereken para 3 milyon euro civarında.

22 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST 

Çalım beceresinin çok yüksek olduğu bilinen Ampoah, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 7 gol ve 6 asist üretti. Ampomah’ın kariyerinde Belçika dışında bir ülke de yok. Ganalı futbolcu, Mechelen alt yapısında yetiştikten sonra 2016’da şimdiki takımına geçti ve burada yıldızını parlattı. Ampomah, çıktığı 22 karşılaşmada 11 kez sol kanat, 7 kez santrfor, 2 kez forvet arkası ve 1 kez de on numara olarak oynadı. Sol kanatta 11 maçta 5 gol, 2 asist, forvette de 7 maçta 2 gol ve 4 asist üretti. 

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