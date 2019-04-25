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Attan düşey jokey faciadan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’de bulunan Kartepe Hipodromu’ndaki 23 Nisan Koşusu’nda yarışı birinci olarak tamamlamak üzereyken attan düşen jokey, arkadan gelen atların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Hipodromu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Koşusu’nda ilginç anlar yaşandı. Jokey Umut Varlı, 2 numaralı at Karaibo'yla kum pistteki 4. Koşu’da 7 at arasından sıyrılarak yarışı en önde tamamlamak üzereyken, bir anda pistin sağına kaçan attan son anda atladı. Yere düşen Varlı, arkadan gelen atların altında ezilmekten saniyelerle kurtuldu. 

Öte yandan, pistte aynı gün koşulan 6. Koşu’da ise jokey Mehmet Ali Aydın, startın verilmesinden saniyeler sonra 3 numaralı Black Adler isimli attan düştü. Kum piste düşen Aydın yaralanmadan kurtulurken, Black Adler isimli at, diğer atlar arasında koşmaya devam etti. Bin 900 metrede gerçekleştirilen koşuda diğer atların önüne geçen Black Adler, yarışı birinci tamamladı. 

Kural gereği jokeysiz yarışı tamamlayan Black Adler’in birinciliği kabul edilmedi. Black Adler’in ardından bitiş çizgisini geçen 5 numaralı New Transatlantic isimli atla Sercan Tırpan, yarışta birinci oldu. 

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