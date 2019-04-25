Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Banka Politika Faizi'ni yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası yılın üçüncü Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Banka beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te tuttu.

Merkez Bankası, 14 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi.

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dengelenme eğilimi devam ediyor''

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

"Sıkı parasal duruş korunacak''

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

"Bütün araçlar kullanılmaya devam edecek''

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir."

"İHTİYAÇ HALİNDE EK SIKILAŞTIRMA" İFADESİ ÇIKTI

Bir önceki metinde yer alan "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesi bugünkü açıklamada yer almadı.