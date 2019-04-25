Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

İZMİR Urla'da askeri birlikte eğitim sırasında yaşanan patlamada bir askerimiz şehit olurken bir askerimiz ise yaralandı.

Yaralı asker Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ''İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz'' denildi.