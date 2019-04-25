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PKK'lının sürat teknesiyle kaçışı jandarmaya takıldı

PKK'lının sürat teknesiyle kaçışı jandarmaya takıldı

İZMİR'in Urla ilçesinde, sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi V.A. ve yanındaki K.Y. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri ve bölgede keşif yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı. Jandarmanın film gibi operasyonla yakalanan 6 şüpheli, tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan günü, bazı kişilerin Urla'daki Gerence Koyu'ndan, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçmayı planlayanlardan birisinin, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan V.A. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinden itibaren hem Gerence Koyu'nda önlem aldı, hem de koyun çevresinden geçen yollarda kontrol noktaları oluşturdu. Arama ve kontrol noktalarında durdurulan 3 farklı otomobilde, V.A.’ya yardım ettikleri ve çevrede olağanüstü bir durum olup, olmadığını anlamak için keşif gezisi yaptıkları belirlenen M.A., Y.K., İ.Y. ve V.E. gözaltına alındı. Otomobillerden birinde, 51 bin TL nakit para ele geçirildi.

Aynı gün devam eden çalışmalarda, Gerence Koyu'na bir sürat teknesinin yanaştığı tespit edildi. Saat 22.00 sıralarında, tekneden sahile doğru iki kez ışık yakılıp söndürüldüğü ve bunun üzerine sahile 2 kişinin koşarak indikleri görüldü. Harekete geçen ekipler, denize girip tekneye doğru yüzmeye çalışan, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan V.A. ile K.Y. yakalandı. V.A.'nın üstünde ve yanında bulunan çantasında yapılan aramalarda, M.H. adına düzenlenmiş sahte Suriye vatandaşı kimliği ile 4 bin dolar ve 2 bin 540 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 19 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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