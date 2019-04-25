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Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Kemal Kılıçdaroğlu detayı

Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Kemal Kılıçdaroğlu detayı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Demirtaş'ın ifadesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı detayı göze çarptı.

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü’nde devam ediyor.

Demirtaş bugünkü duruşmaya da Edirne Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Hakkında oluşturulan terör iddianamesine ilişkin sanunmasını veren Demirtaş,  şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu örneğini vermesi dikkat çekti.

Demirtaş konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adamın elinin öpülerek fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi, 'milli kahraman' denilerek paylaşılması hakkında bir işlem yapılacak mı? Suçu ve suçluyu övme var mıdır orada?

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