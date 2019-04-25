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İspanyollar duyurdu! Başakşehir'de Arda Turan depremi

İspanyollar duyurdu! Başakşehir'de Arda Turan depremi

İspanya'da El Confidencial gazetesi, Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona'nın yıldız oyuncuyu bu yaz satmak istediğini yazdı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan hakkında Katalan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. El Confidencial gazetesi, Arda Turan'ın bu yaz başka bir takıma transfer olacağını duyurdu.

Barcelona, Arda'yı satmak istiyor
Başakşehir'le yaptığı anlaşma gereği Arda Turan'ı her transfer döneminde başka bir takıma gönderme hakkına sahip olan Barcelona, yıldız oyuncuyu bu yaz satmak istiyor. Katalanların önceliği Başakşehir ama İstanbul ekibi, böyle bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

İstenmeyen adam ilan edildi
Öte yandan Arda'nın gerek kötü performansı gerekse de saha dışında adının karıştığı olaylar nedeniyle başka bir takıma bonservisiyle birlikte gönderilmesinin çok zor olduğu yorumunda bulunuldu.

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