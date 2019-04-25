Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada "kuvvetler ayrılığı" vurgusu yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “yargı bağımsızlığının, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerinden olduğunu” belirtti. Arslan’ın konuşması önceki yılların aksine televizyon kanalları tarafından canlı olarak yayınlanmadı.

Kuvvetler ayrılığına vurgu

Başkan Zühtü Arslan, "Yargı bağımsızlığı, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerindendir. Son yıllarda yaşadığımız tecrübeler, yargının sadece yasama ve yürütmeye karşı değil, aynı zamanda her türlü paralel yapı ve oluşuma karşı da bağımsız olması gerektiğini göstermiştir" diyerek kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaptı.