Prof. Dr. Bünyamin Bezci, CHP'ye çıkıştı: Uyuşturucuyla mücadele dediğinizde teşvik ediyorsunuz

Prof. Dr. Bünyamin Bezci, "Şunu fark etmiyor CHP zihniyeti, 'uyuşturucuyla mücadele' dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bünyamin Bezci, A Haber'de katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu' kurulması önerisinin reddedilmesini "CHP, uyuşturucu komisyonu diyerek, uyuşturucuya özendiriyor" sözleriyle yorumladı.

"Uyuşturucu dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz"

Bezci, “Bu mesele bence basit bir ihtiyaç değil. Çok ciddi bir zihniyet farkı var. Yani şöyle, 'uyuşturucuyla mücadele' dediğiniz zaman... Şunu fark etmiyor CHP zihniyeti... Çıplak gerçeklik, politik kolektivizm tamam doğru ama uyuşturucu dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz. Yani mücadele etmiyorsunuz aslında. İsmi vererek" diye konuştu.