Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çarpıcı çıkış!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye en reformcu ülke olarak tescillendi" açıklaması yaptı.

Fuat Oktay Ankara'da İyileştirme Koordinasyonu Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye 47'inci sıraya yükseldi

-Türkiye, Dünya Bankası İş Ortamı raporunda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 47'inci sıraya yükselmiştir. Kurul çalışmalarımızda katılımcı ve yenilikçi işbirliği ruhunu hakim kılmayı hedefliyoruz. Kurul üyelerimizin sunacağı çözüme yönelik doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform önerilerini öncelikli olarak sürece dahil etmeyi planlıyoruz.

"Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz"

-Uzmanlık alanlarına göre kurul faaliyetleriyle, bu masanın etrafında oturan tüm katılımcıların temsil ettiği kesimler sürecin aktif parçası olacaktır. Finansal sıkılaşmanın olacağı bu dönemde uluslararası yatırımcıları çekebilmek için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Atalarımız, "Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz" demişler.