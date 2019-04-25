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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Trabzonspor mücadelesini hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem  Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

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