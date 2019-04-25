İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!

İngiltere Futbol Federasyonu, 18 Mayıs’taki Watford ile Manchester City arasında oynanacak FA Cup finalinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle kupa törenine şampanya yasağı getirdi.

İngiltere Futbol Federasyonu Watford ve Manchester City’deki Müslüman oyunculara saygı için tarihi bir karar aldı.

Federasyon 18 Mayıs’ta iki takım arasında Wembley Stadı’nda oynanacak finalde bugüne kadar uygulanan şampanya geleneğini askıya aldığını duyurdu.

Soyunma odasına alkolsüz içecek konulacak

Federasyonun bazı oyuncuların alkol tüketecek yasal yaş sınırının altında olması nedeniyle de bu uygulamaya gittiği belirtiliyor. Soyunma odasına kutlamalar için alkolsüz içecek konulacak.

''Federasyon yıllardır devam eden uygulamayı hurdaya çıkardı”

Karara göre finalde kupayı kazanan takım şampanya patlatmayacak, herhangi bir alkollü içecekle statta kutlama yapılmayacak. İngiliz basını kararı eleştirirken, “Şampiyon oyuncular 1 bardak şampanya bile içemeyecek. Federasyon yıllardır devam eden uygulamayı hurdaya çıkardı” yorumu yaptı.