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Ahmet Kural'a verilen hapis cezasıyla ilgili flaş gelişme!

Ahmet Kural'a verilen hapis cezasıyla ilgili flaş gelişme!

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçı Sıla Gençoğlu'na sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık, mahkemenin karar verirken bilirkişi raporunu dikkate almadığını belirterek cezanın bozulmasını istedi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural davasında savcı, kararın tehdit ve hakaret suçları yönünden kaldırılmasını istedi.

4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan oyuncu Kural, 'Basit yaralama'suçundan 5 ay, 'Tehdit' suçundan 7 ay 15 gün, 'Hakaret' suçundan ise, 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, mahkemenin verdiği karara, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

"Seni öldüreceğim ve o… şeklinde sesler geliyordu"

Savcı itiraz gerekçesinde, Sıla'nın tanığı Hatice Zeynep Tunç'un, "Ahmet Kural'ın evinden, 'seni öldüreceğim' ve ‘o…' şeklinde sesler geliyordu" beyanının, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmediğini savundu.

Ceza kararının kaldırılmasını talep etti

Savcı, YTÜ'den alınan raporda Ahmet Kural'ın evinin içindeki seslerin yan evden duyulamayacağına dair tespitte bulunulduğunu, bu nedenle de raporun, tanığın sesleri duydum şeklindeki beyanıyla birlikte değerlendirilerek, resmi makamlar aracılığıyla yeni bir rapor alınmasının gerektiğini öne sürdü ve tehdit ile hakaret nedeniyle verilen ceza kararının kaldırılmasını talep etti.

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