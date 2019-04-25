Sıla Ahmet Kural davasına Cumhuriyet Savcısından flaş itiraz!

İtirazın tamamı: Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, yaptığı itirazın tamamında şu ifadelere yer verdi: "Sanıklar vekillerin ve ilgili bilirkişiden özel olarak talep edilen ve dosya içerisine sunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr, Şaban Pusat, Dr. Öğr. Üy. Berna Bolat ve Dr. Yasin Karagöz tarafından tanzim edilen 28/11/2018 tarihli uzman görüşü/bilimsel mütalaada sonuç olarak;