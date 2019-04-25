Sıla Ahmet Kural davasına Cumhuriyet Savcısından flaş itiraz!
Ahmet Kural'ın Sıla'ya sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezasına Cumhuriyet Savcısı'ndan "bilirkişi raporu dikkat alınmadı" denilerek itiraz geldi.
Şarkıcı Sıla Gencoğlu ve oyuncu Ahmet Kural davası geçtiğimiz günlerde görülmüş ve Kural 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ünlü oyuncuya sözlü şiddet, yani tehdit ve hakaretten 11 ay 20 gün, fiziki şiddetten ise 5 ay hapis cezası verilmişti.
Ancak davada yeni bir gelişme yaşandı ve savcılık, mahkemenin karar verirken bilirkişi raporunu dikkat almadığını belirterek cezanın bozulmasını istedi. Bilirkişi raporunda tanıkların verdiği ifadelerin doğru olamayacağına vurgu yapıldı.
Sesleri duyması mümkün değil: Olay gününde komşu dairede oturan tanık, Ahmet Kural'ın hakaret ve tehditlerini duyduğu yönünde ifade vermişti. Ölçümler yapan bilirkişi heyeti ise tanığın olası sesleri duymasının mümkün olmadığı yönünde rapor hazırladı.
İtirazın tamamı: Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül, yaptığı itirazın tamamında şu ifadelere yer verdi: "Sanıklar vekillerin ve ilgili bilirkişiden özel olarak talep edilen ve dosya içerisine sunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr, Şaban Pusat, Dr. Öğr. Üy. Berna Bolat ve Dr. Yasin Karagöz tarafından tanzim edilen 28/11/2018 tarihli uzman görüşü/bilimsel mütalaada sonuç olarak;