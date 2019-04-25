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AYM töreninde Hulusi Akar Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu

AYM töreninde Hulusi Akar Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu

AYM kuruluş yıldönümünde Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve CHP'li Levent Gök'ün sohbetine dahil olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne konuştukları ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Milli Savunma BakanıHulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin konuştu. Sohbete dahil olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olay hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Devletin zirvesi, AYM'nin 57. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, törende hazır bulundu.

Tören öncesi sohbet eden Gül, Gök ve Akar, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

4'lü arasındaki diyalog

4'lü arasındaki diyalog şu şekilde gelişti:

Abdulhamit Gül: Hoşgeldiniz başkanım.

Levent Gök: Bende İçişleri Bakanlığı hakkında şikayetlerimi aktarıyordum.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bence hiç sakıncası yok, aktarabilirsiniz.

Sohbetin devamında Gök'ün, Akar'a yönelik olarak "Herkes söylemine dikkat etmeli. Gerginliği artıracak söylemlerden uzak durulmalı" dediği öğrenildi.

Akar da kendisinin Çubuk'ta ortalığı yatıştırmaya yönelik çalıştığını haksız eleştirilere maruz kaldığını ifade etti.

Cumhuriyet davasını sordu

Kılıçdaroğlu ile Gül uzun bir sohbet yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesi davasında hapse girmesi söz konusu olan 8 gazetecinin durumunu gündeme getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül'e bundan sonraki süreçte neler olabileceğini sordu.

Söz konusu 8 gazetecinin temyiz hakkı bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, İstinaf Mahkemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda da bilgi almak istedi.

Adalet Bakan Gül de Ankara'da bugün başlayan yarın da devam edecek İstinaf Mahkemeleri'nin yargıdakİ rolü ile ilgili toplantıyı anlattı. Bakan, yeni düzenleme için bu toplantıyı işaret etti.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu böyle el sıkışmıştı;

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