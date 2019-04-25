AYM töreninde siyasilerden samimi görüntüler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı. Öte yandan salonda siyasilerin samimi pozlar vermesi dikkat çekti. İşte AYM'nin 57. kuruluş yıldönümüne damga vuran kareler;
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
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