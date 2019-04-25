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TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs eden FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs eden FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

EDİRNE 'den Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın FETÖ'cü R.K olduğu ortaya çıktı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yaparken yakalanan, 15 Temmuz darbe girişiminde 'TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan arandığı belirlenen R.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 1 kişiyi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma komutanlığına getirilen şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminde 'TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan aranan Jandarma Okullar Komutanlığı Subay Temel Kursu eski kursiyerlerinden R.K. olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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