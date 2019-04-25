Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetin swap raporu çıktı! Katiller ise bakın kim?

Yaşanan bu olay sonrası herkesin aklına mehir anlaşmazlığı yaşadığı gelini Betül ve oğlu Uğur'un cinayeti işlemiş olacağı yönünde oldu. Evden sağ olarak çıkan Büşra Büyükşen ise Müge Anlı canlı yayına katıldığı ilk günden itibaren olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler ile acaba katili koruyor mu sorusunu akıllara getirdi. Canlı yayında en son çıkan swap raporu ise bütün şüphelerin doğru olduğunu kanıtlar yönde.