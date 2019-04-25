Müge Anlı canlı yayınında Konya'daki cinayetin swap raporu çıktı! Katiller ise bakın kim?
ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in swap raporu ortaya çıktı. Canlı yayında okunan rapor şok etkisi yaparken cinayet ile ilgili bütün gözler Uğur Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen üzerine çevrildi.
ATV'de haftaiçi hergün canlı yayınlanan Müge Anlı'nın programında Konya'da 3 Eylül 2018 tarihinde maskeli şahıslar tarafından canice ölrüdüne Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in swap raporu ortaya çıktı. Canlı yayında Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen tarafından okunan rapor stüdyodakiler ve ekran başındakilere soğuk duş etkisi yaptı. Rapordaki bütün ayrıntılar ise talihsiz çiftin oğlu Uğur Büyükşen ve gelin Betül Büyükşen'i gösterdi. Metin Büyükşen ve Nejla Büyükşen'in katilleri oğlu Uğur mu? Swap raporundaki detaylar neler? Yaşlı çiftin kızları Büşra neden katili koruyuyor? İşte bütün soruların cevabı...
Konya'nın İsmil Mahallesi 3 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında müstakil bir evde oturan Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (52), kızları Büşra Büyükşen'in gözleri önünde maskeli kişi yada kişilerce canice öldürüldü. Kızları Büşra ise sağ kurtulmayı başardı.
Yaşanan bu olay sonrası herkesin aklına mehir anlaşmazlığı yaşadığı gelini Betül ve oğlu Uğur'un cinayeti işlemiş olacağı yönünde oldu. Evden sağ olarak çıkan Büşra Büyükşen ise Müge Anlı canlı yayına katıldığı ilk günden itibaren olayla ilgili verdiği çelişkili ifadeler ile acaba katili koruyor mu sorusunu akıllara getirdi. Canlı yayında en son çıkan swap raporu ise bütün şüphelerin doğru olduğunu kanıtlar yönde.
Canlı yayında ortaya çıkan cinayetin swap raporu Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen tarafından okundu. Ortaya çıkan bilgiler ise cinayeti Uğur ve gelin Betül'ün işlemiş olabilceği yönde oldu. Cinayet ile ilgili swap raporlarının sonucu ise şöyle: