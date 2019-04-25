Kozmik Oda'da kumpas davası hakim ve savcısı hakkında karar

Bülent Arınç'a yönelik bir suikast planı iddiasıyla Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ döneminde, hareketli günler yaşanmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü, devlet içerisindeki yapılanmasını kullanarak Ankara'daki Özel Harp Dairesi'ne bağlı 'Kozmik Oda'yı, Bülent Arınç'a suikast yapılacağı iddiasıyla aratmak suretiyle devletin en mahrem bilgilerini ele geçirerek bir casusluk faaliyetine imza atmış, Türkiye, günlerce bu olaya kilitlenmişti.