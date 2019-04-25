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Teşhisten tedaviye hacamat kitabı! İlk öğreneceğiniz bilgiler var

Teşhisten tedaviye hacamat kitabı! İlk öğreneceğiniz bilgiler var

Dr. Kasım Altıntaş’ın kadim bilgilerden yola çıkarak yazdığı kitap uzun yıllardır üzerinde çalışılan kadim tedavi yöntemi hacamat hakkında ilk defa göreceğiniz bilgilere yer veriyor.

Kütüphanelerin tozlu raflarından indirilen bilgiler tıp dünyası için yeni bir bakış açısı olma özelliği taşıyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemine kadar farklı uygulama biçimlerini gün yüzüne çıkartan Dr. Kasım Altıntaş hacamatın sadece bir tedavi yöntemi olmadığını gündeme
getiriyor.

Her tedavi yönteminin içerisinde bir teşhis yönteminin olduğunu ifade eden Altıntaş sırt bölgesinde hacamat noktalarının hangi hastalıkların teşhisinde yardımcı bilgiler içerdiğine kitabında geniş bir biçimde yer veriyor.

Herkesin merak ettiği Tıbbı Nebevi’den kalan bilgiler Hadisi Şerifler’in tek tek ele alınmasıyla taşlar yerine oturmaya başlıyor. Sadece bir tıp kitabı olmakla kalmayan kitap okuyucuyu tıp tarihinde zevkli bir yolculuğa çıkartıyor.

Mizaçlarda hacamatın etkileri, çocukların hacamatla tedavisi ve hayvanlarda hacamat gibi unutulmuş bilgileri günümüz bilimsel verileri ışığında yeniden ele alınması yeni bir başlangıcı işaret ediyor.

Kadim Bilimler Merkezi çatısı altında Haziran ayında başlayacak eğitimler ise kitapta anlatılan yağlı hacamat ve teşhis teknikleri üzerinde kitabın pratik olma özelliğini ortaya koyuyor. Kitap şu anda ruhi yayınevinin internet sitesinde ön siparişte. 

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