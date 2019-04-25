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Reha Muhtar Twitter'dan duyurdu! Ekranlara geri dönüyor

Reha Muhtar Twitter'dan duyurdu! Ekranlara geri dönüyor

1990'ların çok konuşulan televizyon spikeri Reha Muhtar ekranlara dönüyor. Muhtar dönüşünü sosyal medyadan duyurdu

Reha Muhtar ekranlara dönüşünü Twitter hesabından duyurdu.

İşte Muhtar'ın mesajı: 6 Mayıs. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam ediliyor. 6 Mayıs Mina ve Poyraz doğuyor. Adlarına Deniz ekleniyor. 6 Mayıs Ayşe Nazlı 19 Mina ve Poyraz Deniz 10 yaşına basıyor. 6 Mayıs 2009. Reha Muhtar’a CNN Türk’te operasyon yapılıyor. 10 yıl sonra.. 6 Mayıs REHA MUHTAR TV YAYINDA.

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