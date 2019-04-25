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Ali Koç camiaya umut dağıttı

Ali Koç camiaya umut dağıttı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Şahlanma konusunu bu sene yapamadık. Ancak güzel günler yakın." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Okan Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde camiaya umutlu mesajlar verdi. Koç, "Şahlanma konusunu bu sene yapamadık. Ancak güzel günler yakın." dedi.

''Ama güzel günler yakın''
Fenerbahçe'ye 2018 yılında başkan seçildiklerini ifade eden Ali Koç, "Tanıtım video'sunda çok güzel şahlandırma konusu vardı. Şahlandırma konusu bu sene olmadı ama diğer her alanda iyi gidiyor. Top çizgiyi geçmeyince yaptağınız diğer güzel şeyler, gözardı ediliyor. Ama güzel günler yakın. Her camiada 20-23 senede böyle dönemler olabilir. Endişelenecek bir şey yok. Siz inanmaya devam edin.'' dedi.

''Destek verenlere teşekkür ediyorum''
Kampanyaya destek isteyen Koç, ''Fener Ol'a destek verin. Önemli olan sağlıklı bir yapıya kavuşabilmek. Onun için önemli bir adım. Destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi. 

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