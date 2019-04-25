5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık Suriyeli mi? 7'si yabancı çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden faillerle ilgili son dakika haberler var. Pakistan uyruklu bir kişi gözaltına alınmıştı yeni gözaltılar oldu.

Kamuoyunda büyük infial yaratan Küçükçekmece'deki cinsel istismarla ilgili Pakistan uyruklu bir kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyetinde sorgusu süren sapığın 18 yaşında olduğu öğrenildi. M.V.'nin adliyeye sevk edilmesi beklenirken bir son dakika gelişmesi daha oldu.

Pakistanlı zanlının ardından yeni gözaltılar yaşandı. 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında gözaltına alınanların sayısı bir anda 9'a yükseldi.

Gözaltındakilerin 2'sinin Türk, 7'sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.



Küçükçekmece'de 2 gün önce saat 14.00'da meydana gelen olay büyük infial yaratırken iddialar sapığın Suriye uyruklu olduğu yönündeydi. Polisin yaptığı operasyonda evinde gözaltına alınan 18 yaşındaki M.V. isimli zanlı Pakistan uyruklu. Yeni gözaltına alınan diğer 7 yabancının isimleri ve uyrukları henüz açıklanmadı.

Pakistan uyruklu zanlıyı mağdur çocuk ve olaya şahit olan diğer bir çocuğun teşhis ettiği söylenmişti.

Süleyman Soylu : Fail yakalandı

5 yaşındaki küçük kızın failinin yakalandığını Süleyman Soylu şöyle duyurdu:

-''İlgili fail yakalandı, gözaltına alındı. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacak. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Olay başlı başına hem medeniyetimize hem bizim toplumsal ahlakımıza bakışımıza uygun değildir. Maalesef toplumca kınadığımız nefret ettiğimiz bu tip işlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımız gerekli tüm takibatı yapıyorlar.''