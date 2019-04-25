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Alişan'ı eleştiren Ayşe Özyılmazel'e Buse Varol'dan sert tepki!

Alişan'ı eleştiren Ayşe Özyılmazel'e Buse Varol'dan sert tepki!

Alişan'ın hayvanat bahçesinde çektiği görüntüleri paylaşması üzerine Ayşe Özyılmazel tepki göstermişti. Buse Varol, eşi Alişan'nın arkasında durdu ve Ayşe Özyılmazel'e sert sözler söyledi.

Ünlü türkücü Alişan geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’de 450 hayvanın bulunduğu bir hayvanat bahçesi ve tema parkın açılışına katılmıştı. Açılış sırasında yavru ayılarla fotoğraf çektiren Alişan'ın verdiği pozlar sosyal medyada oldukça eleştiri konusu haline geldi.

Buse Varol, Alişan hakkında yorum yapan gazeteci Ayşe Özyılmazel'e "Sen de olmayan vicdan benim kocamda var...Sen önce hasta bir kadına yaptığın mağduriyeti sorgula” dedi.

Ayşe Özyılmazel ne demişti?

Özyılmazel Alişan’ın yavru ayıyla verdiği pozları eleştirmiş “Reklamın iyisi kötüsü oluyor! Biraz farkındalık herkes için elzem. Günün sonunda ayağına terlik getirilmesini isteyeceğine biraz bilgi ve duyarlılık ihtiyaci içinde olmak lazım öyle değil mi?” demişti.

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