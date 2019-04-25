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CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabine değişikliği çağrısı!

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabine değişikliği çağrısı!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kabinede değişiklik için çağrıda bulundu.

"Türkiye bir an önce seçim atmosferinden çıkmalıdır" diyen Öztrak, "Dağıtılın kurumsal yapı yeniden toparlanmalıdır. Türkiye bir aile şirketi değildir. Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir, bu ciddiyetle yönetilmelidir" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Türkiye'nin gerçek gündemi milletin aşı ve işidir. Bu iktidara artık kibar ve mızıkçılığı bırakmaya, ülkenin normalleşmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İşsizlik sorunu

-İşsizlik rakamları rekor kırmaktadır. İşsizlik 8 milyon 344 bin kişi ulaşmıştır. Bu rakam dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan fazladır.

"İktidar borcu borçla çözmeye çalışmaktadır"

-Aileler ağır borç yükü altındadır. İktidar borcu borçla çözmeye çalışmaktadır. Bu yıl çevirmemiz gereken dış borç miktarı 170 milyar dolardır. 22 Nisan itibariyle net rezervlerin seviyesi 23 milyar dolardır. Net rezervler konusunda endişeler vardır.

"Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanmalıdır"

-Piyasa dış müdahaleler ekonominin yönetilemeyeceği anlaşılmalıdır. Piyasalarla kavga etmek yerine ikna etmeye çalışılmalıdır. Bu programı tasarlarken bütün sosyal kesimlerin görüşü alınmalıdır. Tüm sosyal kesimleri ikna etmeyen programın başarı şansı yoktur. Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanmalıdır. TBMM bünyesindeki komisyonlardan etkin bir şekilde yararlanmalıdır.

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