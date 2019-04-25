Berat Albayrak'tan vergi reformu açıklaması! En ileri seviyeye taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönem vergi politikası ve vergi reformuyla ilgili "Mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda vergireformunun konuşulduğunu belirtti.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: "Tüm Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlarımız ile yeni dönem vergi politikalarımızı ve vergi reformumuzu konuştuk. Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız."