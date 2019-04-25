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Almanya'nın 2 büyük bankası birleşme görüşmelerini sonlandırdı

Anadolu Ajansı
Almanya'nın 2 büyük bankası birleşme görüşmelerini sonlandırdı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile Commerzbank'ın, birleşme görüşmelerini herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırdıkları duyuruldu.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, ekstra sermaye ihtiyacı, yeniden yapılanma maliyetleri ve yönetim risklerinedeniyle birleşmenin, bankaların çıkarlarına uygun olmadığı kanısına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deutsche Bank, uzun vadeli karlılığı artırmak ve hissedarlarına iyi bir geri dönüş sağlamak için tüm alternatiflere bakmaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada, bankanın ilk çeyreğine ilişkin finansal bilgilere de yer verildi. Buna göre, Deutsche Bank, bu yılın ilk çeyreğinde toplam gelirlerinin 6,4 milyar avro, net karının da 200 milyon avro olmasını bekliyor.

Söz konusu finansal sonuçların yarın açıklanacağı belirtildi.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın geleceğine ilişkin endişeler artarken, geçen ayın ortalarında Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmeye ilişkin ön görüşmeler yaptığı açıklanmıştı.

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