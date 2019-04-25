Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han kimdir

Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, taksi şoförü tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanarak hastane kaldırıldı. Taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi. PekiOrhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han kimdir?

Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede anjiyo yapılarak hayranlarının yüreğini ağzına getiren Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, bıçak darbesi alarak yaralandı.

Taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi.

Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han kimdir

Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, 2016 yılından bu yana Seda Han ile birliktelik yaşıyor.

Gökhan ve Seda çifti, anne Sevim Emre ve baba Orhan Gencebay ile birlikte sık sık vakit geçiriyor.

Orhan Gencebay müstakbel gelini ile çok iyi anlaşıyor.