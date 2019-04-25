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Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi

Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti için sahaya indi. İddialara göre Davutoğlu, yeni kurulacak parti için il başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştiriyor. Aralarında İstanbul, Ankara, Manisa ve Burdur'un da bulunduğu 15 ilde il başkanlarının belirlendiği, diğer iller için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurulacak yeri parti için start verdi. Partinin vitrini için aralarında ekonomistlerinde bulunduğu 100 isimle el sıkışan Davutoğlu, yol yürüyeceği il başkanlarıyla da İstanbul'da görüşmelerini sürdürüyor.

Ahmet Davutoğlu'nun, tartışmalara neden olan açıklaması yeni kurulacak partinin işaret fişeği oldu. Açıklamayı önce kurmaylarıyla paylaşan Davutoğlu, kurucu il başkanlığı için düşündüğü isimleri de İstanbul'a davet etmeye başladı.

15 il için el sıkıştı

Davutoğlu'nun il başkanlığı için düşündüğü isimlerin çoğunluğu AK Parti eski il başkanlarından oluşuyor. İddialara göre 31 Mart seçimleri sonrası çalışmalarına hız veren Davutoğlu; Ankara, İstanbul, Manisa ve Burdur'un aralarında bulunduğu 15 ilde il başkanlarını belirlerken diğer iller için de görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Davutoğlu sahaya inecek

Ahmet Davutoğlu'nun yeni yol haritası da belli oldu. Davutoğlu'nun manifesto olarak nitelendirdiği açıklama sonrası, sahaya inilecek ve 81 ilde konferanslar düzenlenecek. Davutoğlu, bu ziyaretlerinde şehrin önde gelen isimleriyle bir araya gelerek yeni kurulacak partiyi anlatacak.

Gül ve Babacan yeni partide yok!

Her ne kadar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın da yeni kurulacak partide yer alacağı belirtilse de İnternethaber'in ulaştığı kaynaklar bu iddiayı doğrulamadı. Davutoğlu'nun kurmaylarına Gül ve Babacan konusunda bir açıklama yaptığı ve her iki ismin ayrı bir oluşuma gitme konusunda ısrarlı olduğunu söylediği belirtildi.

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