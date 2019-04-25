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Polis sıkıştırınca silahı kafasına dayadı

Polis sıkıştırınca silahı kafasına dayadı

Kayseri'de 16 farklı suçtan aranan şüpheli, polis tarafından köşeye sıkıştırılınca elindeki silahı önce karnına ardından da kafasına dayadı. Şüpheli, polis ekiplerinin soğukkanlı çalışması sonrası ikna edilerek gözaltına alındı.

Kayseri'de 'cinsel istismar' ve 'yağma' başta olmak üzere 16 farklı suçtan aranan Ç.K. (24), polis ile yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçla kaçamayacağını anlayınca koşarak kaçmaya başladı

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde 15 suçtan aranan Ç.K. (24), polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istendi. Polislere tabancayla ateş ederek kaçmaya çalışan Ç.K. ile polis arasında kovalamaca başladı. Araçla kaçamayacağını anlayan zanlı, Seher bulvarı üzerinde araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştı.

Köşeye sıkışınca intihara kalkıştı

Uzun süren kovalamaca sonrasında bir evin bahçesinde sıkıştırılan silahlı zanlı teslim olmakta direndi. Elindeki silahı karnına tutarak kendini vurmakla polisleri tehdit eden zanlı ile polis ekipleri arasında ikna çabaları başladı

Polislerin ikna ettiği şüpheli gözaltına alındı

Soğukkanlı davranarak görüşmeleri sürdüren polis ekipleri, silahı kafasına doğrultan zanlıyı ikna ederek elindeki silahla birlikte gözaltına aldı.

Zanlı Ç.K., polis otosuna konularak işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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