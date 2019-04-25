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Trump'tan Biden'a: Hoş geldin uykucu Joe

Trump'tan Biden'a: Hoş geldin uykucu Joe

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için aday adaylığını açıklayan Joe Biden'a Twitter'dan "yarışa hoş geldin uykucu Joe" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olduğunu resmen duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan Biden'a kendi tarzında "yarışa hoş geldin" dedi.

"Yarışa hoş geldin uykucu Joe. Sadece akıllı ve başarılı (bundan şüpheliyim) bir kampanya yürütmeni umuyorum.  Bu kötü olacak. Gerçekten kötü ve hastalıklı fikirleri olan insanlarla uğraşacaksın. Eğer bunu yapabilirsen, seni giriş kapısında göreceğim."

Biden yarışa katıldığını reklamla duyurdu

Biden, sosyal medya sitesi Twitter'dan, "Bu ulusun temel değerleri... dünya üzerindeki yerimiz... bizim demokrasimiz... Amerika'yı Amerika yapan her şey tehlike altında. Bu nedenle bugün ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum." mesajıyla ilk kampanya reklamını yayınladı.

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