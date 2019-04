Trump'tan Biden'a: Hoş geldin uykucu Joe

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olduğunu resmen duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan Biden'a kendi tarzında "yarışa hoş geldin" dedi.

"Yarışa hoş geldin uykucu Joe. Sadece akıllı ve başarılı (bundan şüpheliyim) bir kampanya yürütmeni umuyorum. Bu kötü olacak. Gerçekten kötü ve hastalıklı fikirleri olan insanlarla uğraşacaksın. Eğer bunu yapabilirsen, seni giriş kapısında göreceğim."

Biden yarışa katıldığını reklamla duyurdu

Biden, sosyal medya sitesi Twitter'dan, "Bu ulusun temel değerleri... dünya üzerindeki yerimiz... bizim demokrasimiz... Amerika'yı Amerika yapan her şey tehlike altında. Bu nedenle bugün ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum." mesajıyla ilk kampanya reklamını yayınladı.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3