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Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Başakşehir Kulübü, sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan Arda Turan’ın tedavisine başlandığını açıkladı. Tecrübeli ismin sahalara dönüş tarihi hakkında bir duyuru yapılmadı.

Öte yandan Alexandru Epureanu'nun ise tedavi ve rehabilitasyon sürecinde olduğu aktarıldı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle; "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan’ın tedavisine başlanmış olup; ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu Barcelona’da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır."

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