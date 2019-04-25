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Görevliye tokat atan Suriyeli kaçarken canından oluyordu

Görevliye tokat atan Suriyeli kaçarken canından oluyordu

Şanlıurfa'da dişi ağrıyan kızını götürdüğü hastanede kimliğini soran bilgi işlem görevlisine tokat atan Suriyeli İbrahim Halep, kaçmaya çalışırken çarptığı cam kapının kırılması sonucu ağır yaralandı.

Suriyeli uyruklu İbrahim Halep, diş ağrısı çeken kızını hastaneye getirdi. Hastanede kayıt yaptırdığı sırada bilgi işlem görevlisi Bekir E., Halep'ten hastanın kimlik belgesini istedi. Suriyeli baba ile Bekir E. arasında tartışma çıktı. Halep, görevliye tokat atarak kaçtı.

Cam parçaları vücuduna saplandı
Güvenlik görevlilerine yakalanmak için hızla kapıya doğru koşan Suriyeli baba, cam kapıya büyük bir gürültüyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam kapıdan kopan parçalar, Halep'in vücuduna saplandı. Kanlar için yere yığılarak ağır yaralanan İbrahim Halep ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Babasını kanlar içerisinde gören küçük kız dakikalarca ağlarken olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bilgi işlem personeli Bekir E. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim Halep'in, Bekir E.'ye tokat atma anının güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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