5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı! Küçük kızın hali perişan

Sonunda 5 ay önce Türkiye'ye kaçak gelen Pakistanlı M.V. ile 6 ev arkadaşı yakalandı. M.V. suçunu itiraf ederken 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi. M.V.'nin seyyar olarak çanta satışı yaptığı kaydedildi.