HABER /  DÜNYA

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da yakalandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da yakalandı

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin 5 Nisan'dan beri bu ülkede gözaltında olduğu ortaya çıktı.

Brezilya yetkili makamlarına göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 19 Mart'ta Sipahi'nin gözaltına alınmasına karar verdi. 

Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ üyesi Sipahi, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan'da Guarulhos Havaalanı'nda BrezilyaFederal Polisi tarafından gözaltına alındı.

O tarihten beri gözaltında tutulan Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade talebi, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor. 

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin, Sipahi'nin 3 Mayıs günü saat 10.00'da mahkemede dinlenilmesine karar verdi. 

Brezilya Adalet Bakanlığının kendi internet sitesinde yer alan kamuya açık bilgilere göre, 2007 yılından beri bu ülkede yaşayan Ali Sipahi, 13 Ekim 2016 tarihinde Brezilya vatandaşlığına geçti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan centilmenlik mesajları
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan centilmenlik mesajları
Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe
Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi
Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
ÖNCEKİ HABERLER
TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi
TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi
Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret
Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Hayabusa2, Ryugu asteroidinde yapay krater oluşturdu
Hayabusa2, Ryugu asteroidinde yapay krater oluşturdu
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Yorumlar